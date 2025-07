La finale a été gran­diose et l’Australien a encore prouvé qu’il était un sacré combat­tant en sauvant trois balles de matches. En face l’Espagnol Davidovich Fokina a vrai­ment tout tenté avant de céder en trois manches (7−5, 1–6, 7–6).

A classy gesture from Alex de Minaur 👏



He consoles Davidovich Fokina after a heart­brea­king final. 💔#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/KYGpyzppib — Tennis Channel (@TennisChannel) July 28, 2025

En larmes sur son banc, dépité et triste, il a été consolé par son « bour­reau ». Une scène très belle qui va faire le tour du monde et qui confirme aussi que le joueur espa­gnol est l’un des plus appré­ciés sur le tour.