Denis Shapovalov n’y arrive toujours pas. Après une très belle semaine à Los Cabos, où il a remporté le titre sans perdre un set, son retour à la compé­ti­tion à domi­cile a été plus compliqué.

Opposé au 61e joueur mondial, Learner Tien, il s’est incliné en deux sets : 7⁄ 6 , 7⁄ 5 . En confé­rence de presse d’après-match, il est revenu sur certaines failles qui conti­nuent de lui faire défaut.

« Honnêtement , la défaite d’au­jourd’hui était proba­ble­ment tota­le­ment mentale. Je l’ai ressentie, ou pas, comme vous pouvez le voir sur le tableau d’af­fi­chage, mais vous savez, j’avais les deux sets en main et je les ai laissés filer. Oui, j’étais un peu nerveux aujourd’hui, je ne me sentais pas très à l’aise sur le court. Alors oui, j’ai peut‐être été un peu malchan­ceux par moments, mais bon, c’est comme ça. J’ai continué à essayer de rester fidèle à mon jeu, je me suis battue. Oui, aujourd’hui, je n’ai tout simple­ment pas réussi à me connecter. Mais bon, vous savez, ce sont des choses qui arrivent. »

En effet, le Canadien peine à s’imposer à domi­cile, sa dernière victoire remon­tant à l’édition 2019, au premier tour face au Français Pierre‐Hugues Herbert.