Apparu dévasté et en larmes lors de son discours après sa défaite en finale de l’ATP 250 de Umag, Stan Wawrinka a reçu un formi­dable hommage de la part de son adver­saire austra­lien quelques minutes après sa prise de parole.

En effet, Alexei Popyrin, seule­ment âgé de 23 ans, a tenu à consoler celui qu’il consi­dère un peu comme son idole.

« Tu es une légende de ce sport. Pour moi, jouer une finale contre toi, c’est un honneur. J’ai grandi en t’en­cou­ra­geant, et je t’ai soutenu dans chaque finale de Grand Chelem que tu as jouée. Honnêtement mec, je t’aime et j’aime l’amour que tu as pour le sport. »