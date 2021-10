Quelle démons­tra­tion de force et de puis­sance de la part de Carlos Alcaraz ! Battu par Andy Murray il y a trois semaines en Californie, le jeune espa­gnol a pris sa revanche face au Britannique sur l’ATP 500 de Vienne, et de quelle manière !

Grâce notam­ment à son énorme coup droit, Alcaraz a fait le choix, payant, d’agresser constam­ment Andy qui a traîné sa hanche en métal sur les quatre coins du court autri­chien, rappe­lant en quelque sorte la fameuse valse vien­noise. Malgré les slices, les montées au filet et les balles sans vie, Murray s’est logi­que­ment incliné ce mercredi face à plus fort que lui et surtout beau­coup plus jeune : 3–6, 4–6, après tout de même 2h10 de jeu.

Si l’Écossais a main­te­nant démontré qu’il pouvait riva­liser avec à peu près n’im­porte qui sur le circuit, il lui reste néan­moins un cap à fran­chir dans l’enchainement des matchs.

De son côté, Alcaraz confirme les espoirs placés en lui avec une nouvelle victoire de pres­tige et peut déjà se projeter sur son prochain match où il affron­tera le vain­queur du dernier duel de la journée entre Nikoloz Basilashvili et Matteo Berrettini. On aura donc droit à, quoi qu’il arrive, un duel de gros frap­peurs en quarts de finale. Ça promet !