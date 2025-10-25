Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire contre Corentin Moutet (6−3, 6–4), Lorenzo Musetti s’est tourné vers sa demi‐finale à Vienne. L’Italien affronte Alexander Zverev, qu’il a battu à trois reprises en quatre confron­ta­tions, en ayant remporté leurs trois derniers duels.

« Je m’at­tends bien sûr à un match très disputé. Sascha est un joueur très complet, nous le connais­sons tous, c’est quel­qu’un qui adore les condi­tions de jeu en salle, il a même remporté ce tournoi par le passé. Je sais que Sascha va tout donner, notam­ment parce qu’il voudra prendre sa revanche sur nos dernières rencontres. J’aime les défis, donc je veux donner le meilleur de moi‐même contre lui. Je pense que, en théorie, c’est lui qui devrait gagner, mais… évidem­ment, je veux atteindre la finale. »