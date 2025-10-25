Forfait pour le Masters 1000 de Paris, en raison d’une blessure au dos, Stefanos Tsitsipas a finalement mis un terme à saison 2025 et ne participera donc pas non plus à l’ATP 250 d’Athènes du 2 au 7 novembre.
October 24, 2025
« Bonjour à tous, je me retire malheureusement du Rolex Paris Masters cette année. J’ai toujours aimé y participer et j’apprécie sincèrement le soutien indéfectible des supporters parisiens et français au fil des ans. Je me concentre désormais sur ma récupération et ma guérison, afin de revenir plus fort pour la saison 2026. Merci à tous pour votre compréhension et votre soutien continu », a écrit l’actuel 25e mondial.
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 10:57