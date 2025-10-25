AccueilATPL'annonce de Tsitsipas après son forfait pour Paris
L’annonce de Tsitsipas après son forfait pour Paris

Forfait pour le Masters 1000 de Paris, en raison d’une bles­sure au dos, Stefanos Tsitsipas a fina­le­ment mis un terme à saison 2025 et ne parti­ci­pera donc pas non plus à l’ATP 250 d’Athènes du 2 au 7 novembre. 

« Bonjour à tous, je me retire malheu­reu­se­ment du Rolex Paris Masters cette année. J’ai toujours aimé y parti­ciper et j’ap­précie sincè­re­ment le soutien indé­fec­tible des suppor­ters pari­siens et fran­çais au fil des ans. Je me concentre désor­mais sur ma récu­pé­ra­tion et ma guérison, afin de revenir plus fort pour la saison 2026. Merci à tous pour votre compré­hen­sion et votre soutien continu », a écrit l’ac­tuel 25e mondial. 

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 10:57

