Forfait pour le Masters 1000 de Paris, en raison d’une bles­sure au dos, Stefanos Tsitsipas a fina­le­ment mis un terme à saison 2025 et ne parti­ci­pera donc pas non plus à l’ATP 250 d’Athènes du 2 au 7 novembre.

« Bonjour à tous, je me retire malheu­reu­se­ment du Rolex Paris Masters cette année. J’ai toujours aimé y parti­ciper et j’ap­précie sincè­re­ment le soutien indé­fec­tible des suppor­ters pari­siens et fran­çais au fil des ans. Je me concentre désor­mais sur ma récu­pé­ra­tion et ma guérison, afin de revenir plus fort pour la saison 2026. Merci à tous pour votre compré­hen­sion et votre soutien continu », a écrit l’ac­tuel 25e mondial.