Alors qu’il avait l’op­por­tu­nité d’at­teindre sa deuxième finale de la saison sur l’ATP 500 de Washington, Ben Shelton est tombé sur un os nommé Alejandro Davidovich Fokina, battu 6–2, 7–5.

Lors de son passage en confé­rence de presse, l’Américain a analysé sa défaite et fait part de sa déception.

« Il est toujours solide. Il récu­père beau­coup de balles. Il se déplace bien. Il est doué pour trans­former la défense en attaque en mouve­ment. Bravo à lui. J’ai trouvé qu’il avait fait un excellent match. Il a bien retourné, a été solide en fond de court, a joué un bon tennis agressif et m’a pousser à commettre beau­coup de fautes directes. J’ai eu du mal avec mon service dès le début. Je ne me suis pas déplacé correc­te­ment, et ces deux éléments ont pesé sur le reste de mon jeu. Je ne me suis pas donné la chance de jouer mon meilleur tennis aujourd’hui, ce qui est décevant. »