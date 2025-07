Au cours d’un récent épisode publié sur son compte Youtube, Aryna Sabalenka a dévoilé la partie la plus ennuyante de la vie d’un athlète de haut niveau. Et c’est forcé­ment très inté­res­sant venant de la numéro 1 mondiale.

« Je pense qu’il est impor­tant de s’amuser et de profiter de la vie. Mais c’est telle­ment ennuyeux d’être un athlète, honnê­te­ment. Toute votre vie dépend de vos résul­tats. Vous gagnez et vous êtes la personne la plus heureuse qui soit. Vous profitez de la vie, vous vous sentez si bien. Mais quand vous perdez, c’est diffi­cile d’en profiter. Je vais être là sur la plage et me dire que c’est magni­fique, mais j’ai perdu. Je suis vrai­ment une perdante. Je me déteste. C’est comme si vous viviez constam­ment votre vie dans ces hauts et ces bas. »