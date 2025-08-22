Mpetshi Perricard est en grande forme cette semaine à Winston‐Salem.
Le Français s’est imposé cette nuit face à Hamad Medjedovic sur le score de 7–6, 6–2, et se hisse ainsi en demi‐finales.
Auteur de 15 aces, Giovanni a littéralement écœuré son adversaire, qui paraissait à la fois résigné et agacé. Le journaliste portugais José Morgado rapporte d’ailleurs cette réaction de Medjedovic :
« Tellement ennuyeux ! ».
Une réaction peu élégante, d’autant qu’Hamad avait mené 5–1 dans le tie‐break du premier set et s’était même procuré trois balles de set sur son service.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 10:15