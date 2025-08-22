Mpetshi Perricard est en grande forme cette semaine à Winston‐Salem.

Le Français s’est imposé cette nuit face à Hamad Medjedovic sur le score de 7–6, 6–2, et se hisse ainsi en demi‐finales.

Auteur de 15 aces, Giovanni a litté­ra­le­ment écœuré son adver­saire, qui parais­sait à la fois résigné et agacé. Le jour­na­liste portu­gais José Morgado rapporte d’ailleurs cette réac­tion de Medjedovic :

« So boring », shouts Hamad Medjedovic after trying to return Mpetshi Perricard’s serve. — José Morgado (@josemorgado) August 21, 2025

« Tellement ennuyeux ! ».

Une réac­tion peu élégante, d’autant qu’Hamad avait mené 5–1 dans le tie‐break du premier set et s’était même procuré trois balles de set sur son service.