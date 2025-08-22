AccueilATPATP - Winston SalemMedjedovic, écoeuré par Mpetshi Perricard : « C’est tellement ennuyant ! »
ATP - Winston Salem

Medjedovic, écoeuré par Mpetshi Perricard : « C’est telle­ment ennuyant ! »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Mpetshi Perricard est en grande forme cette semaine à Winston‐Salem.

Le Français s’est imposé cette nuit face à Hamad Medjedovic sur le score de 7–6, 6–2, et se hisse ainsi en demi‐finales.

Auteur de 15 aces, Giovanni a litté­ra­le­ment écœuré son adver­saire, qui parais­sait à la fois résigné et agacé. Le jour­na­liste portu­gais José Morgado rapporte d’ailleurs cette réac­tion de Medjedovic :

« Tellement ennuyeux ! ». 

Une réac­tion peu élégante, d’autant qu’Hamad avait mené 5–1 dans le tie‐break du premier set et s’était même procuré trois balles de set sur son service.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 10:15

