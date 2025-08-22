AccueilUS OpenLa réponse de Swiatek aux louanges de Ruud : "Les enfants de...
La réponse de Swiatek aux louanges de Ruud : « Les enfants de Rafa »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

Iga et Casper ont fait parler d’eux ces derniers jours grâce à leur perfor­mance en double mixte à l’US Open.

Finalistes face à la paire spécia­liste Errani–Vavassori, Swiatek et Ruud ont affiché une belle compli­cité, aussi bien sur le terrain qu’en confé­rence de presse.

Alors que Casper compli­men­tait sa parte­naire de tournoi en souli­gnant leur bonne alchimie, leur simi­li­tude et la faci­lité à jouer ensemble, la Polonaise lui a rétorqué avec humour : « Les enfants de Rafa. »

Un clin d’œil qui fera sourire le tout jeune retraité Rafael Nadal, qui a large­ment inspiré ces deux joueurs. Casper, notam­ment, a souvent fréquenté son académie à Manacor.

Publié le vendredi 22 août 2025 à 09:41

