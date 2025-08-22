Iga et Casper ont fait parler d’eux ces derniers jours grâce à leur perfor­mance en double mixte à l’US Open.

Finalistes face à la paire spécia­liste Errani–Vavassori, Swiatek et Ruud ont affiché une belle compli­cité, aussi bien sur le terrain qu’en confé­rence de presse.

« I think we had good chemistry. We’re similar people. » – Casper Ruud



« Rafa’s kids. » – Iga Swiatek 🤣 #usopen pic.twitter.com/IpU6Ul2NZm — TENNIS (@Tennis) August 21, 2025

Alors que Casper compli­men­tait sa parte­naire de tournoi en souli­gnant leur bonne alchimie, leur simi­li­tude et la faci­lité à jouer ensemble, la Polonaise lui a rétorqué avec humour : « Les enfants de Rafa. »

Un clin d’œil qui fera sourire le tout jeune retraité Rafael Nadal, qui a large­ment inspiré ces deux joueurs. Casper, notam­ment, a souvent fréquenté son académie à Manacor.