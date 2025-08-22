Iga et Casper ont fait parler d’eux ces derniers jours grâce à leur performance en double mixte à l’US Open.
Finalistes face à la paire spécialiste Errani–Vavassori, Swiatek et Ruud ont affiché une belle complicité, aussi bien sur le terrain qu’en conférence de presse.
Alors que Casper complimentait sa partenaire de tournoi en soulignant leur bonne alchimie, leur similitude et la facilité à jouer ensemble, la Polonaise lui a rétorqué avec humour : « Les enfants de Rafa. »
Un clin d’œil qui fera sourire le tout jeune retraité Rafael Nadal, qui a largement inspiré ces deux joueurs. Casper, notamment, a souvent fréquenté son académie à Manacor.
Publié le vendredi 22 août 2025 à 09:41