Auteur d’une saison 2023 pour l’ins­tant très compliqué en raison de problèmes physiques au niveau de son genou, Félix Auger‐Aliassime, forfait cette semaine pour la Coupe Davis avec le Canada, s’est récem­ment exprimé auprès d’un média québé­cois sur sa forme actuelle.

Et à écouter l’ac­tuel 14e joueur mondial, ses pépins physiques ne semblent pas encore derrière lui.

« Le genou a été un très gros problème cette année. […] Je vis toujours des moments compli­qués avec cette bles­sure », dit @felixtennis au #TJ18h pic.twitter.com/wss5HOMqym — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) September 14, 2023

« Il y a eu plusieurs choses mais cela a commencé avec le genou. Jusqu’au mois de février, tout allait bien où évidem­ment il y a toujours des hauts et des bas lors­qu’on est un sportif et notam­ment un joueur de tennis et le genou a été un très gros problème cette année. J’arrive un peu sur la fin, j’ai réussi à reprendre la compé­ti­tion le mois dernier sans douleur mais je vis toujours des moments compli­qués avec cette blessure. »