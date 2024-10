Rafael Nadal ayant annoncé que la fin de sa carrière inter­vien­drait à l’occasion des phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre), le monde du tennis rend hommage depuis deux jours à la légende espagnole.

Le journal L’Équipe a ressorti pour l’oc­ca­sion une série de témoi­gnages dans laquelle des personnes de l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros soulignent la classe de Rafa.

Aurélien Pajot, chauf­feur personnel de l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil, raconte notam­ment quelques anec­dotes savoureuses.

« Un lien s’est créé avec le temps. Quand on se retrou­vait chaque année, il y avait une grande acco­lade. On s’en­voie parfois quelques textos, pour se souhaiter la bonne année et prendre des nouvelles de la famille. Dans la voiture, avec son équipe, soit ils parlaient en major­quin, que je ne compre­nais pas, soit en castillan, ce qui voulait dire que j’étais convié à parti­ciper à la discus­sion. On n’a quasi­ment jamais parlé de tennis, plutôt de foot, de poten­tiels trans­ferts, du Real Madrid, etc. Rafa n’est vrai­ment pas un client diffi­cile. À part le trajet au stade, chez un sponsor ou dans un restau­rant, il est très peu exigeant. Je me souviens juste d’une fois où on s’était arrêtés sur les Champs‐Élysées parce qu’il voulait s’acheter une glace. Autant vous dire qu’il y a rapi­de­ment eu foule dans le magasin ! Ce qui m’a marqué en dix ans, c’est sa gentillesse. Plusieurs fois, au moment de se dire au revoir après l’avoir emmené à l’aé­ro­port, il m’of­frait un cadeau, son sac, une paire de chaus­sures dédi­ca­cées, sans que je n’aie rien demandé. »