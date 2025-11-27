AccueilATPBaghdatis : "Federer, Nadal, Djokovic et Murray ont certes dominé le tennis...
Baghdatis : « Federer, Nadal, Djokovic et Murray ont certes dominé le tennis pendant de nombreuses années. Mais il y avait des joueurs comme Del Potro, Wawrinka, Cilic, Ferrer, Tsonga, Berdych, et tant d’autres qui, selon moi, étaient aussi d’un très haut niveau »

Après avoir révélé le nom du joueur le plus coriace qu’il ait affronté, l’ancien 8e mondial et fina­liste de l’Open d’Australie 2006, Marcos Baghdatis, est revenu sur la concur­rence parti­cu­liè­re­ment relevée à l’époque où il évoluait sur le circuit ATP.

« Je ne dis pas que Federer, Nadal et Djokovic étaient les seuls adver­saires coriaces. Le big 4 composé d’Andy Murray, Rafa, Roger et Novak a bien sûr dominé le sport pendant de nombreuses années, lorsque je jouais. Mais derrière eux, il y avait des joueurs comme del Potro, Wawrinka, Cilic, Ferrer, Tsonga, Berdych, et tant d’autres qui, selon moi, étaient d’un très haut niveau », a souligné le Chypriote lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 12:47

