Après avoir révélé le nom du joueur le plus coriace qu’il ait affronté, l’ancien 8e mondial et finaliste de l’Open d’Australie 2006, Marcos Baghdatis, est revenu sur la concurrence particulièrement relevée à l’époque où il évoluait sur le circuit ATP.
« Je ne dis pas que Federer, Nadal et Djokovic étaient les seuls adversaires coriaces. Le big 4 composé d’Andy Murray, Rafa, Roger et Novak a bien sûr dominé le sport pendant de nombreuses années, lorsque je jouais. Mais derrière eux, il y avait des joueurs comme del Potro, Wawrinka, Cilic, Ferrer, Tsonga, Berdych, et tant d’autres qui, selon moi, étaient d’un très haut niveau », a souligné le Chypriote lors d’une interview accordée à Tennis365.
Publié le jeudi 27 novembre 2025 à 12:47