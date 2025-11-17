Lors de son interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Boris Becker a donné son avis sur la relation très chaleureuse qui unit Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« À notre époque, nous n’étions pas amis. Cela n’existait tout simplement pas. Imaginez‐moi ami avec McEnroe ou Lendl… impossible. (Rires, ndlr) Je m’entendais bien avec Stefan Edberg, je l’estimais beaucoup, mais ce n’était pas comme aujourd’hui. À mon avis, le thème de l’amitié entre rivaux a changé avec Federer et Nadal. Ce sont eux qui ont transformé la façon dont deux grands adversaires se comportent l’un envers l’autre, et c’était une bonne chose : un excellent exemple pour les jeunes. Je trouve formidable que Sinner et Alcaraz aient cette alchimie en dehors du court : on sent qu’ils se respectent beaucoup, qu’ils s’apprécient, qu’ils n’ont aucun problème à faire des choses ensemble. Et pourtant, sur le court, ils sont des rivaux féroces. C’est un modèle positif pour la nouvelle génération. »
Publié le lundi 17 novembre 2025 à 16:18