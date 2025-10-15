Benoit exprime toujours son ressenti et on ne peut pas dire qu’il a été tendre avec l’UTS qui fait étape à Hong Kong où Nick Kyrgios est devenu le coach de Gasquet.
Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 15, 2025
Quelle pantalonnade… https://t.co/prPhXXtuaj
« Vraiment n’importe quoi pour faire du buzz. Quelle pantalonnade… » explique notre confrère.
Ces propos n’engagent que lui car si l’on peut critiquer l’UTS, on peut aussi dans un autre sens se féliciter qu’il existe des organisateurs qui essayent de faire bouger les lignes en changeant les « règles ».
Quoi que l’on dise cela fait la promotion du tennis et attire un public différent comme l’avait confirmé le succès de l’étape à Nîmes dans les arènes.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 12:12