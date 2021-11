Comme il en l’ha­bi­tude, Benoît Paire ne va pas chômer pour son début de saison 2022.

Habitué à écumer un nombre incal­cu­lable de tour­nois les saisons précé­dentes, enquillant au passage de belles garan­ties, l’Avignonnais ne chan­gera rien en 2022 avec la program­ma­tion de neuf tour­nois en seule­ment trois mois de compétition.

Ainsi, on le verra parti­ciper en janvier aux deux tour­nois ATP 250 en guise de prépa­ra­tion à l’Open d’Australie, prévu à partir du 17 janvier. Il parti­ci­pera ensuite, comme l’année dernière, à la mini tournée sud‐américaine sur terre battue, à Cordoba, Buenos Aires et Rio de Janeiro avant de s’en­voler pour Acapulco puis de jouer, en mars, les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

Un programme bien copieux pour celui qui espère montrer un tout autre visage qu’en 2021.