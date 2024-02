En début de saison, le Français Laurent Lokoli a créé une chaîne Youtube sur laquelle il partage ses expé­riences de joueur de tennis, comme le fait par exemple Jules Marie depuis quelques années.

« Invité spécial » du dernier épisode posté par le 314e mondial, Benoît Paire a expliqué pour­quoi le côté détracté de sa person­na­lité l’avait aidé au cours de sa carrière.

« Quand j’étais plus jeune, parce que main­te­nant à 34 ans je trouve qu’il y a peu plus de pres­sion qui me tombe dessus, j’ar­ri­vais à avoir ce relâ­che­ment, ce déta­che­ment. Et vu que j’avais ce relâ­che­ment à l’en­traî­ne­ment, c’était un peu la même chose en match. Je veux m’amuser, prendre du plaisir et sur les points impor­tants, j’étais capable de tenter une amortie ou un retro, parce qu’à l’en­traî­ne­ment je le faisais. Je prends du plaisir, de la confiance et ça m’a beau­coup aidé tout au long de ma carrière »