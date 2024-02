Le clan Rune est dans tous ses états ces derniers jours.

Alors que la « dream team » d’en­traî­neurs composée de Severin Luthi et Boris Becker a déjà quitté le navire du Danois suite à l’an­nonce de l’Allemand ce mardi, la mère et agent d’Holger, Aneke, a décidé de sortir du silence pour évoquer une autre actualité.

En effet, la célèbre agence de repré­sen­ta­tion IMG (qui compte déjà dans ses rangs Carlos Alcaraz, Andy Murray ou encore Iga Swiatek) a annoncé la signa­ture du 7e joueur mondial.

« Ce n’est un secret pour personne que Holger fait l’objet d’une atten­tion crois­sante, et nous en sommes ravis, mais il y a telle­ment d’autres choses dont je dois m’oc­cuper, et j’ai plusieurs projets qui requièrent toute mon atten­tion. C’est pour­quoi j’ai décidé de délé­guer la commu­ni­ca­tion des infor­ma­tions afin que vous (les jour­na­listes) ne vous sentiez pas oubliés. Je me sens confiante de confier cette tâche à IMG, en m’as­su­rant qu’ils four­ni­ront les infor­ma­tions néces­saires sur Holger à l’avenir, et j’aurai alors un peu plus de temps pour m’oc­cuper des autres choses dans lesquelles je suis impliquée. »