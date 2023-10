Matteo Berrettini a offi­ciel­le­ment mis fin à une saison très compli­quée, enta­chée par plusieurs bles­sures. Il ne dispu­tera donc les phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie.

« Bien que je me sois entraîné à haut niveau pendant quelques semaines, mon équipe médi­cale m’a informé qu’il serait risqué de parti­ciper aux derniers tour­nois de la saison ATP. Cela a été très diffi­cile à accepter, mais je dois faire ce qui est le mieux pour la saison prochaine et pour ma carrière à long terme. Je vais profiter de cette occa­sion pour me remettre à zéro, me recons­truire et commencer l’année en pleine forme et en bonne santé. L’année a été extrê­me­ment diffi­cile, mais je me réjouis à l’idée d’une saison pleine et réussie en 2024. Je resterai en contact étroit avec le capi­taine de la Coupe Davis et je me rendrai dispo­nible pour soutenir l’équipe d’Italie de toutes les manières possibles pour la phase finale. Votre soutien m’a aidé et continue de m’aider dans des moments très diffi­ciles – merci beau­coup », a écrit le fina­liste de Wimbledon 2021.

Matteo Berrettini est actuel­le­ment 90e au clas­se­ment ATP.