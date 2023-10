Après sa quali­fi­ca­tion pour la finale du WTA Élite Trophy, le Masters « bis » qui se tient actuel­le­ment à Zhuhai, Qinwen Zheng a fait une décla­ra­tion forte qui en dit long sur ses ambitions.

« Ce qui me dérange le plus dans ma vie actuelle, c’est de savoir pour­quoi je ne suis toujours pas devenue un cham­pion du Grand Chelem et pour­quoi je n’ai pas gagné plus de titres », a confié la jeune chinoise.

« The thing that bothers me the most in my life right now, is why I still haven’t become a Grand Slam cham­pion, and why I haven’t won more titles. » – Zheng Qinwen at @WTAEliteTrophy. She has never tried to hide her ambi­tion. pic.twitter.com/ztGOzuudU4