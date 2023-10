Lors du quart de finale à Bâle entre Holger Rune et Tomas Martin Etcheverry, l’ar­bitre fran­çais Damien Dumusois a confondu le Danois avec… le Norvégien Casper Ruud.

« La plupart du temps, tu es bon, Casper », a glissé l’ar­bitre à Rune lors d’un chan­ge­ment de côté.

« Je ne suis pas Casper », a simple­ment répondu le 6e mondial.

The umpire thought Holger Rune was Casper Ruud



Umpire : “Most of the time you’re good, Casper.”



Holger : “I’m not Casper” 😂

