Lors d’une inter­view accordée à La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a tiré la sonnette d’alarme après l’abandon de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« L’abandon de Jannik Sinner en finale à Cincinnati a fait résonner ce bruit de fond que nous enten­dions déjà depuis un certain temps. Il nous a mis le doigt sur un problème dont nous étions tous conscients et que ceux qui sont respon­sables ne peuvent désor­mais plus ignorer : celui des forfaits. Ou plutôt : le problème réside dans les causes des forfaits. La situa­tion est en effet compli­quée, à tel point que les aban­dons au cours des diffé­rents tour­nois atteignent souvent des nombres à deux chiffres. C’est parce qu’on joue fort, dans le sens où – ce n’est pas une décou­verte – le tennis est de plus en plus physique. Et on joue trop. Deux facteurs qui, combinés, multi­plient évidem­ment les blessures »