Lors d’une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci (ex‐12e mondial) a tiré la sonnette d’alarme après l’abandon de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
« L’abandon de Jannik Sinner en finale à Cincinnati a fait résonner ce bruit de fond que nous entendions déjà depuis un certain temps. Il nous a mis le doigt sur un problème dont nous étions tous conscients et que ceux qui sont responsables ne peuvent désormais plus ignorer : celui des forfaits. Ou plutôt : le problème réside dans les causes des forfaits. La situation est en effet compliquée, à tel point que les abandons au cours des différents tournois atteignent souvent des nombres à deux chiffres. C’est parce qu’on joue fort, dans le sens où – ce n’est pas une découverte – le tennis est de plus en plus physique. Et on joue trop. Deux facteurs qui, combinés, multiplient évidemment les blessures »
Publié le jeudi 21 août 2025 à 13:09