Récemment inter­viewé par la BBC alors qu’il se bat toujours contre un cancer de la pros­tate, Bjorn Borg a notam­ment été inter­rogé sur Novak Djokovic qui doit faire face à la nouvelle grande riva­lité du tennis mondial entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et après avoir qualifié le Serbe de meilleur joueur de tous les temps devant Federer et Nadal, la légende suédoise a fait part de son souhait de le voir jouer encore au moins un an.

« Djokovic, pour moi, est le plus grand joueur qui ait jamais pratiqué ce sport. Et à la deuxième place, Federer et Nadal sont à égalité. Il a 38 ans. Je veux dire, ça va être diffi­cile avec Sinner, Alcaraz et d’autres joueurs, mais il peut encore y arriver et j’es­père qu’il aura la moti­va­tion pour jouer au moins encore un an. »