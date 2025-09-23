Récemment interviewé par la BBC alors qu’il se bat toujours contre un cancer de la prostate, Bjorn Borg a notamment été interrogé sur Novak Djokovic qui doit faire face à la nouvelle grande rivalité du tennis mondial entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et après avoir qualifié le Serbe de meilleur joueur de tous les temps devant Federer et Nadal, la légende suédoise a fait part de son souhait de le voir jouer encore au moins un an.
« Djokovic, pour moi, est le plus grand joueur qui ait jamais pratiqué ce sport. Et à la deuxième place, Federer et Nadal sont à égalité. Il a 38 ans. Je veux dire, ça va être difficile avec Sinner, Alcaraz et d’autres joueurs, mais il peut encore y arriver et j’espère qu’il aura la motivation pour jouer au moins encore un an. »
Publié le mardi 23 septembre 2025 à 17:32