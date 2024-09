Forfait pour la septième édition de la Laver Cup, sur laquelle il était inscrit et qui se dérou­lera ce week‐end à Berlin du 20 au 22 septembre, Rafael Nadal va manquer au capi­taine de la Team Europe, Bjorn Borg, qui apprécie beau­coup les moments passés avec l’Espagnol.

« Chaque fois que nous dînons entre Team Europe à la Laver Cup, c’est super. J’aime tout simple­ment échanger avec certains des meilleurs joueurs du monde. Quand Rafa et les autres racontent des histoires sur tout ce qui se passe dans le monde du tennis, c’est merveilleux. Ils me demandent toujours si je peux raconter des histoires de mon temps. Le senti­ment avec tout le monde est très agréable. Et Rafa est une personne si gentille avec un grand cœur. Il donne beau­coup aux gens. Les enfants de son académie l’aiment et il aime les enfants. Il aime passer du temps avec eux », a souligné la légende suédoise lors d’une inter­view accordée à Tennis Magazin.