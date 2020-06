Depuis plus d’une semaine, la mort de George Floyd a enflammé les Etats-Unis avec de nombreuses émeutes et manifestations dans l’ensemble du pays. James Blake n’a pas manqué de faire part de son indignation, lui qui avait été agressé à tort par un policier en marge de l’US Open en 2015 proche de son hôtel à Manhattan. « Je vois quelqu’un courir vers moi. Je me suis dit que ça devait être un fan, qu’il allait me dire qu’il m’avait déjà vu jouer, qu’il avait assisté à un match ou que son fils jouait au tennis, se souvient l’Américain dans les colonnes de tennis.com. J’étais souriant avec les bras le long du corps. »

Problème, l’Américain avait été identifié par erreur comme un suspect dans une affaire de fraude à la carte de crédit. La vidéo montre l’officier l’attrapant par le bras et le jetant au sol, face contre terre. « Cela m’attriste de voir que ce genre de comportements policiers existent encore et que cette brutalité vise toujours la communauté noire, commente l’ancien quatrième joueur mondial. J’aimerais que ça change mais pour dire la vérité, je crois que je serai toujours inquiet lorsque je serai face à un policier. »

Le policier qui l’avait agressé et mis au sol avait écopé de cinq jours de vacances. L’actuel directeur de Miami n’arrive toujours pas à comprendre un tel verdict : « Je ne pense pas que quelqu’un comme lui devrait avoir un tel badge. » Enfin, il pense qu’il va bientôt expliquer la situation à ses filles de six et sept ans : « Je ne leur ai pas montré la vidéo de mon arrestation, car je ne sais pas si elles comprendraient encore. Avec ce qui a été diffusé la semaine dernière, ma femme et moi commençons à réfléchir au moment où nous allons commencer à parler avec elles de ces questions, de la brutalité policière, du racisme et de ce qui se passe dans ce pays. »