De passage sur le podcast « Das Gelbe vom Ball » d’Eurosport Allemagne pour parler du 10e sacre à l’Open d’Australie de son ancien joueur, Novak Djokovic, Boris Becker a estimé que le Serbe était tout simple­ment en train de réaliser son rêve d’en­fance : celui de devenir le meilleur joueur de tous les temps.

« Novak a 35 ans et il sait qu’à 40 ans il n’aura pas cette forme. Je pense qu’il aura une belle saison après l’Open d’Australie. Ce sera en revanche une histoire complè­te­ment diffé­rente à Paris et à Wimbledon. Il veut réussir le rêve de sa vie, il veut être le joueur de tennis le plus titré de l’his­toire. Quand il était petit, il disait qu’il allait être le meilleur joueur de l’his­toire. Et main­te­nant, il est sur le point d’y parvenir. »