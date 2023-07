Alexander Zverev a de nouveau fait l’objet d’une plainte pour violence conju­gale ce mercredi.

Brenda Patea, son ex‐petite amie et mère de sa jeune fille, l’accuse de bles­sures corpo­relles et a demandé une ordon­nance de sanc­tion qui amène­rait le 19e mondial à débourser au moins 450 000 euros. Et comme dans chaque accu­sa­tion de ce type contre un sportif de haut niveau, les moti­va­tions écono­miques posent questions.

Pour contrer ces inter­ro­ga­tions Brenda Patea a tenu à partager la décla­ra­tion du minis­tère public de Berlin via son compte Instagram.

« Déclaration offi­cielle sur la couver­ture actuelle de Brenda Patea sur RTL : À cet égard, nous décla­rons que le procu­reur respon­sable nous a informé aujourd’hui qu’il avait demandé qu’une ordon­nance pénale soit rendue contre M. Zverev sur la base de l’ac­cu­sa­tion de bles­sures corpo­relles au détri­ment de Mme Patea. Nous tenons égale­ment à préciser que Mme Patea n’a déposé aucune récla­ma­tion finan­cière contre M. Zverev. »