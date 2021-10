Formateur de Dominic Thiem et actuel entraî­neur de Gaël Monfils, Gunter Bresnik s’est exprimé sur ses coups de cœur du circuit dans une inter­view réalisée à Kleine Zeitung. Et visi­ble­ment, le coach autri­chien a déjà un œil très attentif sur la nouvelle géné­ra­tion, et il n’ou­blie pas les femmes…

« Le joueur que j’aime le plus sur le circuit est Denis Shapovalov, car il joue le tennis le plus attrayant pour moi. Lorenzo Musetti et Holger Rune sont égale­ment inté­res­sants pour moi. Chez les dames, j’aime beau­coup Fernandez, même si elle a perdu en finale de l’US Open. Sur le plan du jeu et de la tech­nique, sa perfor­mance est la plus belle que j’aie vue depuis longtemps. »