Alors que de plus en plus de joueurs et de joueuses se plaignent de messages haineux sur leur réseaux sociaux comme Madison Keys derniè­re­ment, l’ATP et la WTA ont décidé de frapper fort en deman­dant au célèbre FBI de surveiller et de lutter contre ses abus lors du tournoi d’Indian Wells qui se dérou­lera du 6 au 17 octobre.

Ces harcè­le­ments ciblés, qui peuvent parfois se trans­former en menaces de morts, proviennent très géné­ra­le­ment de parieurs frus­trés dési­rant se « venger ». Un véri­table fléau pour les joueurs qui se retrouvent sans solu­tion face à ce phénomène.