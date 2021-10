Il ne se passe pas un jour sur le circuit prin­cipal ou secon­daire sans qu’un joueur ou une joueuse, parfois classé très loin au clas­se­ment, ne soit insulté voire même menacé de mort par des parieurs frus­trés de ne pas avoir misé sur le bon « cheval ».

C’est tout récem­ment arrivé à la Française Clara Burel, qui a d’ailleurs poussé un coup de gueule sur son compte Twitter après avoir recu des dizaines de messages haineux.

Un véri­table fléau contre lequel l’Américaine Madison Keys entend bien combattre ferme­ment en mettant notam­ment Instagram et plus globa­le­ment les réseaux sociaux devant leur responsabilité.

« Tu ne vas pas gagner tous les matchs. Parfois, tu te blesses aussi. Certains jours sont pires que d’autres. Certains mois ne se passent pas comme on l’es­pé­rait. Mais ce que je fais me connecte à tant de personnes formi­dables qui me soutiennent et sont gentilles, et c’est ce qui me rend heureuse. Les plate­formes de médias sociaux (@instagram) doivent faire davan­tage pour empê­cher les messages horribles et abusifs d’en­trer dans nos messages person­nels. Il n’est pas accep­table que nous rece­vions des menaces de mort dans nos pires jours (ou n’im­porte quel jour !). Et je sais que cela arrive à d’autres athlètes, à mes amis et à des enfants plus jeunes, et je conti­nuerai à m’ex­primer sur ce sujet jusqu’à ce que les médias sociaux soient un endroit sûr pour tout le monde. Je vous soutiens. Et merci d’être toujours là pour moi aussi », a écrit l’ac­tuelle 48e joueuse mondiale.