Alors que Carlos Alcaraz va terminer numéro 1 mondial à l’issue d’une saison pour la deuxième fois de sa carrière, le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, n’a pas tari d’éloges sur le prodige espagnol.

Selon l’an­cien coach des soeurs Williams, Carlitos est tout simple­ment le joueur le plus complet de tous les temps.

Alcaraz is the most complete player ever to hold the stick. By having more inner and outer boxes checked that we have ever seen on a court is why the Spanish Magician is number one in the sport. @carlosalcaraz — Rick Macci (@RickMacci) November 14, 2025

« Alcaraz est le joueur le plus complet de tous les temps à avoir jamais tenu une raquette. C’est parce qu’il possède plus de qualités tech­niques et mentales que tout autre joueur que nous ayons jamais vu sur un court que le « magi­cien espa­gnol » est numéro un dans ce sport. »