Alors que Carlos Alcaraz va terminer numéro 1 mondial à l’issue d’une saison pour la deuxième fois de sa carrière, le mythique entraîneur américain, Rick Macci, n’a pas tari d’éloges sur le prodige espagnol.
Selon l’ancien coach des soeurs Williams, Carlitos est tout simplement le joueur le plus complet de tous les temps.
Alcaraz is the most complete player ever to hold the stick. By having more inner and outer boxes checked that we have ever seen on a court is why the Spanish Magician is number one in the sport. @carlosalcaraz— Rick Macci (@RickMacci) November 14, 2025
« Alcaraz est le joueur le plus complet de tous les temps à avoir jamais tenu une raquette. C’est parce qu’il possède plus de qualités techniques et mentales que tout autre joueur que nous ayons jamais vu sur un court que le « magicien espagnol » est numéro un dans ce sport. »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 18:23