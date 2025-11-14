AccueilATP"Carlos Alcaraz est le joueur le plus complet de tous les temps....
« Carlos Alcaraz est le joueur le plus complet de tous les temps. Il est numéro 1 parce qu’il possède plus de qualités tech­niques et mentales que tout autre joueur que nous ayons jamais vu sur un court », explique Rick Macci

Thomas S

Alors que Carlos Alcaraz va terminer numéro 1 mondial à l’issue d’une saison pour la deuxième fois de sa carrière, le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, n’a pas tari d’éloges sur le prodige espagnol.

Selon l’an­cien coach des soeurs Williams, Carlitos est tout simple­ment le joueur le plus complet de tous les temps. 

« Alcaraz est le joueur le plus complet de tous les temps à avoir jamais tenu une raquette. C’est parce qu’il possède plus de qualités tech­niques et mentales que tout autre joueur que nous ayons jamais vu sur un court que le « magi­cien espa­gnol » est numéro un dans ce sport. »

