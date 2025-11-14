AccueilATPATP - FinalsJustine Henin est catégorique : "Malgré ses progrès, Carlos Alcaraz offre moins...
ATP - Finals

Justine Henin est caté­go­rique : « Malgré ses progrès, Carlos Alcaraz offre moins de garan­ties que Jannik Sinner dans ces conditions »

Thomas S
Par Thomas S

-

326

Alors que la phase de groupe du Masters de Turin touche à sa fin avec un dernier duel décisif pour la quali­fi­ca­tion entre Alexander Zverev et Félix Auger‐Aliassime, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a estimé que Jannik Sinner, tenant du titre, restait le grand favori du tournoi. 

« On a vu face à Taylor Fritz que Carlos Alcaraz a été sacré­ment bous­culé. Dans ces conditions‐là, malgré ses progrès et l’évo­lu­tion consi­dé­rable, il offre quand même moins de garan­ties qu’un Sinner. La moti­va­tion, il l’a, mais il faut encore avoir l’énergie et le niveau. On attend aussi de voir Zverev, qui a gagné deux fois le Masters, même si c’était avant Sinner et Alcaraz. On ne peut pas garantir ce qu’il va se passer, mais on quand même une petite vision de ce qu’il pour­rait se produire. »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 18:58

