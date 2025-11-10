Le niveau de jeu est bien là, mais les résultats de Carlos Alcaraz en indoor se font encore attendre. Il a bien démarré ces ATP Finals en battant Alex De Minaur en deux manches, et espère poursuivre sur sa lancée pour s’assurer la place de N°1 mondial à la fin de l’année. Après sa victoire, l’Espagnol a été interrogé par Sky Sports, l’occasion de répondre à une observation d’Andy Roddick, qui le trouvait moins vivace dans les ambiances de matchs en salle.
« Eh bien, je suis espagnol, je viens de Murcie, où il fait beau presque 365 jours par an. Jouer en intérieur, c’est un peu bizarre pour moi, je n’y suis pas habitué, mais je m’y fais. Le public est plus bruyant et l’ambiance encore plus électrique, c’est génial. On peut jouer avec les lumières dans certaines situations, et ça rend super bien lors des entrées des joueurs et pendant les matchs. C’est super, mais il faut que je m’y habitue. »
