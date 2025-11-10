Le niveau de jeu est bien là, mais les résul­tats de Carlos Alcaraz en indoor se font encore attendre. Il a bien démarré ces ATP Finals en battant Alex De Minaur en deux manches, et espère pour­suivre sur sa lancée pour s’as­surer la place de N°1 mondial à la fin de l’année. Après sa victoire, l’Espagnol a été inter­rogé par Sky Sports, l’occa­sion de répondre à une obser­va­tion d’Andy Roddick, qui le trou­vait moins vivace dans les ambiances de matchs en salle.

« Eh bien, je suis espa­gnol, je viens de Murcie, où il fait beau presque 365 jours par an. Jouer en inté­rieur, c’est un peu bizarre pour moi, je n’y suis pas habitué, mais je m’y fais. Le public est plus bruyant et l’am­biance encore plus élec­trique, c’est génial. On peut jouer avec les lumières dans certaines situa­tions, et ça rend super bien lors des entrées des joueurs et pendant les matchs. C’est super, mais il faut que je m’y habitue. »