ATP - Athènes

Tsitsipas après la remise du trophée à Djokovic : « Rencontrez votre nouveau profes­seur d’histoire »

Par Thomas S

Stefanos Tsitsipas était l’in­vité d’hon­neur de l’ATP 250 d’Athènes, venu pour parti­ciper aux festi­vités après la remise du trophée au vain­queur après la belle finale remportée par Novak Djokovic face à Lorenzo Musetti.

Le Grec a assisté au 101ème titre du Serbe. Un petit bout d’his­toire qu’il n’a pas hésité à rappeler avec humour sur son compte X, se faisant passer pour un professeur.

« Rencontrez votre nouveau profes­seur d’histoire. Aujourd’hui, nous étudie­rons Djokovic 101. », a écrit Stefanos.

Stefanos a vécu de très près certains grands moments de Novak Djokovic, alors il est plutôt bien renseigné sur le sujet !

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 09:14

