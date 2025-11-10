Stefanos Tsitsipas était l’invité d’honneur de l’ATP 250 d’Athènes, venu pour participer aux festivités après la remise du trophée au vainqueur après la belle finale remportée par Novak Djokovic face à Lorenzo Musetti.
Le Grec a assisté au 101ème titre du Serbe. Un petit bout d’histoire qu’il n’a pas hésité à rappeler avec humour sur son compte X, se faisant passer pour un professeur.
« Rencontrez votre nouveau professeur d’histoire. Aujourd’hui, nous étudierons Djokovic 101. », a écrit Stefanos.
Meet your new History teacher.— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 9, 2025
Today, we’ll study Djokovic 101. pic.twitter.com/HWAa4dD8NH
Stefanos a vécu de très près certains grands moments de Novak Djokovic, alors il est plutôt bien renseigné sur le sujet !
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 09:14