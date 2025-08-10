AccueilATPCarlos Alcaraz sur son premier match face à Nadal : « J'étais…...
Carlos Alcaraz sur son premier match face à Nadal : « J’étais… j’étais terrifié ! Je fêtais mes 18 ans. J’ai pris une sacrée raclée, mais j’ai apprécié »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

Si Carlos Alcaraz est aujourd’hui déjà une légende du tennis à seule­ment 22 ans, le jeune Espagnol n’a tout de même pas réussi à battre les plus grands du jeu dès le premier essai.

Il a notam­ment connu un revers marquant face à Rafael Nadal, lors de leur premier affron­te­ment sur le circuit, à Madrid, en 2021. A l’époque, Carlos venait de célé­brer son 18ème anni­ver­saire, seule­ment un jour avant le match.

Dans une vidéo récem­ment publiée par son sponsor El Pozo, le Murcien est revenu sur ce premier affron­te­ment face à son idole, décla­rant que malgré la défaite cuisante que Nadal lui avait infligé, il n’ou­blie­rait jamais ce moment.

J’étais… j’étais terrifié ! Ça m’a fait une énorme impres­sion, c’était un jour spécial. Je fêtais mes 18 ans. Je pense que c’est un peu pour ça que j’ai ressenti ça, cette sensa­tion d’avoir 18 ans, de devenir majeur, de jouer à Madrid contre Rafa… Je pense que tout cela a compté. Mais c’était impres­sion­nant, c’était plus qu’un simple match. Je l’ai vécu… J’ai apprécié. J’ai pris une sacrée raclée, mais j’ai apprécié. C’était un moment unique. »

Publié le dimanche 10 août 2025 à 19:15

