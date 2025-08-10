Si Carlos Alcaraz est aujourd’hui déjà une légende du tennis à seulement 22 ans, le jeune Espagnol n’a tout de même pas réussi à battre les plus grands du jeu dès le premier essai.
Il a notamment connu un revers marquant face à Rafael Nadal, lors de leur premier affrontement sur le circuit, à Madrid, en 2021. A l’époque, Carlos venait de célébrer son 18ème anniversaire, seulement un jour avant le match.
Dans une vidéo récemment publiée par son sponsor El Pozo, le Murcien est revenu sur ce premier affrontement face à son idole, déclarant que malgré la défaite cuisante que Nadal lui avait infligé, il n’oublierait jamais ce moment.
J’étais… j’étais terrifié ! Ça m’a fait une énorme impression, c’était un jour spécial. Je fêtais mes 18 ans. Je pense que c’est un peu pour ça que j’ai ressenti ça, cette sensation d’avoir 18 ans, de devenir majeur, de jouer à Madrid contre Rafa… Je pense que tout cela a compté. Mais c’était impressionnant, c’était plus qu’un simple match. Je l’ai vécu… J’ai apprécié. J’ai pris une sacrée raclée, mais j’ai apprécié. C’était un moment unique. »
