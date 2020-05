Dans le cadre de son programme Players’ Cut, Eurosport consacre chaque soir de la semaine à 19H30 un épisode sur la vie de Rafael Nadal. L’ensemble des acteurs du team de l’Espagnol font des confidences.

C’est ainsi que Carlos Moya, arrivé dans le team fin 2016, évoque les changements qu’il a opérés dans le jeu de Rafa pour qu’il démarre sur une nouvelle dynamique après une saison 2015 pleine de doutes : « En 2015, il avait eu des problèmes de blessures et aussi de confiance. De plus, il n’était pas très bien dans sa tête comme l’on dit. Une fois que j’ai fait ce constat, mon idée a été de lui présenter un nouveau plan de jeu. Mon objectif était de le convaincre d’être plus agressif et aussi d’améliorer son service. Ses plus grands progrès ont eu lieu au niveau de sa deuxième balle. Généralement, il essayait de mettre beaucoup de premières en termes de pourcentage, ce qui le poussait souvent à commencer le point en défendant. J’ai vraiment essayé de lui faire changer d’état d’esprit à ce niveau là, de le pousser à prendre plus de risques, à être plus agressif. »