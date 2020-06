Pat Cash a accordé un long entretien au média italien Ubitennis. L’ancien lauréat de Wimbledon 1987 n’a pas échappé à la question sur le GOAT entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Et l’Australien a donné son point de vue : « Ce sont des monstres. Ce ne sont pas des gens normaux, des êtres humains. Personne ne peut faire ce qu’ils réalisent. Il faut une mentalité différente de celle des gens normaux. Andy Murray en a une aussi. Pour être le meilleur, il faut une forme d’obsession et ils l’ont, au-delà du fait que ce sont des athlètes exceptionnels. Qui est le meilleur d’entre eux ? Federer aurait pu exceller dans n’importe quelle génération, peu importe la raquette, dans les années 20, 30, 60… Rafa et Novak ont créé quelque chose de nouveau, surtout Rafa. La façon dont il joue sur terre battue est absolument phénoménale. Novak, lui, peut le faire sur toutes les surfaces. Je ne vois pas Rafa être capable de battre Roger sur gazon. Si je dois choisir qui j’aime le plus regarder, je dis Federer, puis Nadal, mais si je dois choisir le meilleur joueur, c’est Djokovic, c’est clair. C’est un monstre. Il peut les battre sur leurs meilleures surfaces. Beaucoup de gens disent que Federer est le meilleur joueur de tous les temps, mais c’est le deuxième de son époque ! Il est difficile d’être le meilleur de l’histoire si on ne l’est pas à son époque. »

L’ancien quatrième joueur mondial s’interroge aussi sur le palmarès que Rod Laver aurait pu avoir s’il avait continué à jouer les Grands Chelems : « Laver a gagné 11 titres du Grand Chelem, mais pendant cinq ans il n’a pas joué un Majeur, alors combien en aurait-il gagné ? 10, 15 ? Alors est-ce qu’on dirait aujourd’hui que Laver est meilleur que Federer ? »