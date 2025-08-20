Casper Ruud est une personne qui sait mesurer ses propos. S’exprimant au sujet du statut de Novak Djokovic auprès de nos confrères de Sportklub, il a été caté­go­rique et ses propos vont faire réagir.

« Novak est le meilleur sportif de tous les temps. Je ne veux pas comparer les sports, car c’est absurde, mais si vous comparez Novak à Tom Brady, par exemple, Brady est le meilleur de tous les temps, ne vous méprenez pas, mais sur le plan athlé­tique, Novak le battrait à plate couture dans la plupart des épreuves physiques. D’accord, LeBron James peut surpasser Novak sur certains aspects physiques, mais pour moi, Novak est le meilleur athlète qui ait jamais existé »