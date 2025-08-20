AccueilATPCasper Ruud est catégorique : "Djokovic est le meilleur sportif de tous...
ATP

Casper Ruud est caté­go­rique : « Djokovic est le meilleur sportif de tous les temps »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

-

1

Casper Ruud est une personne qui sait mesurer ses propos. S’exprimant au sujet du statut de Novak Djokovic auprès de nos confrères de Sportklub, il a été caté­go­rique et ses propos vont faire réagir.

« Novak est le meilleur sportif de tous les temps. Je ne veux pas comparer les sports, car c’est absurde, mais si vous comparez Novak à Tom Brady, par exemple, Brady est le meilleur de tous les temps, ne vous méprenez pas, mais sur le plan athlé­tique, Novak le battrait à plate couture dans la plupart des épreuves physiques. D’accord, LeBron James peut surpasser Novak sur certains aspects physiques, mais pour moi, Novak est le meilleur athlète qui ait jamais existé »

Publié le mercredi 20 août 2025 à 08:08

Article précédent
Andrea Vavassori, porte drapeau des recalés : « Nous jouons pour tous les joueurs de double qui n’ont pas pu concourir ici. Nous faisons de notre mieux »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.