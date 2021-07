Interrogé par le quoti­dien L’Équipe, comme d’autres anciens joueurs et consul­tants, Cédric Pioline s’est dit très impres­sionné par la force mentale du numéro 1 mondial. Il explique ce qui, selon lui, a vrai­ment changé dans son esprit.

« On a le senti­ment que depuis deux, trois ans, alors que c’était déjà un grand cham­pion, de par tout ce qu’il a accompli, il a pris une dimen­sion supplé­men­taire. Mais pas forcé­ment dans le jeu en lui‐même. Plus dans ce qu’il dégage, une espèce d’assurance supplé­men­taire, quelque chose d’impalpable qui flotte dans l’air. Comme s’il avait encore besoin de ça… Pour moi, c’est grâce à ça qu’il devient juste­ment un meilleur joueur de tennis. Il ne pratique peut‐être pas son meilleur jeu, mais il gère d’une manière très juste chaque “film” du match. Il sait exac­te­ment à quel moment ça compte, à quel moment il faut vrai­ment serrer le jeu et prendre le score pour tuer l’espoir de son adver­saire. Il est, comme précé­dem­ment Federer et Nadal l’ont été à certains moments de leur carrière, dans un cercle vertueux. Plus je gagne, plus je prends de la confiance, plus je prends de la confiance, moins je panique, mieux je gère. À cela s’ajoute un capital “expé­rience” phéno­ménal par rapport à chaque jeune premier, comme Berrettini ou Tsitsipas, qui joue sa première finale de Grand Chelem contre un adver­saire qui en a une tren­taine derrière lui. »