Le Big Three, Federer, Nadal et Djokovic, sont décrits comme les trois meilleurs joueurs du monde, et il est presque impos­sible de les dépar­tager. Mais les statis­tiques sont parfois utiles pour se rendre compte de certains atouts des joueurs, notam­ment celle‐ci :

📊 Les matchs perdus par le Big 3 après s’être procuré au moins une balle de match :

🇨🇭 Roger Federer : 24 matchs

🇪🇸 Rafael Nadal : 8 matchs

🇷🇸 Novak Djokovic : 3 matchs https://t.co/5WFokAdpow pic.twitter.com/1XCLI5qRvO — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 22, 2023

Pour cette fois, Federer se classe bien loin derrière les deux autres…