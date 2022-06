Absent des courts depuis sa défaite au premier tour de l’US Open face à Berrettini le 31 août 2021, Jérémy Chardy a enfin donné de ses nouvelles via son compte Instagram. Le Palois a donc annoncé son forfait pour l’in­té­gra­lité de la saison 2022 après avoir subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale au genou droit. Âgé de 35 ans, l’ac­tuel 407e joueur mondial entend bien revenir sur le circuit en 2023 afin de terminer sa carrière sur ses deux jambes et selon ses propres conditions.

« Le chemin sera long et diffi­cile mais je ferai tout pour revenir fort en 2023 et pouvoir terminer ma carrière selon mes condi­tions. Merci à ma famille, mon équipe, mes spon­sors, mes amis et tous ceux qui me soutiennent toujours. Vous tous me donnerez la force de traverser le processus jour après jour. On se voit en 2023, heureux, en bonne santé et, je l’es­père, sur un court de tennis, car ça me manque vraiment. »