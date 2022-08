Chris Evert : « Federer va devoir fournir un effort herculéen pour revenir au sommet, je ne parle même pas de la première place mondiale, mais du top 5 »

Au cours d’une conver­sa­tion sur le plateau d’ESPN, la légende Chris Evert a tenu à aborder le cas Roger Federer qui reviendra offi­ciel­le­ment à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du tournoi de Bâle (du 24 au 30 octobre), chez lui. Avant cela, on le verra en double aux côtés de Rafael Nadal lors de la Laver Cup (du 23 au 25 septembre).

Et pour l’an­cienne cham­pionne améri­caine, le Suisse aura bien du mal à revenir au sommet du tennis mondial si tel est son désir. « Il a quatre enfants, il a une vie telle­ment agréable en Suisse et il a son busi­ness installé avec ses entre­prises. Et il est juste… il va devoir fournir un effort hercu­léen pour revenir au sommet, je ne parle même pas de la première place mondiale, mais du top 5. Je pense que ce serait un effort hercu­léen, je le pense vrai­ment. Je ne sais pas comment il s’en­traîne. Je ne sais pas s’il est vrai­ment impa­tient et affamé ou s’il est plutôt satis­fait de la vie qu’il mène. Je pense que nous serons en mesure d’en dire plus après son premier tournoi qu’il jouera. Mais je ne sais pas. Comme nous l’avons déjà dit, chacun son truc. Tout le monde prend sa retraite à son propre rythme et pour ses propres raisons. »