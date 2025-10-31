La décision de Jannik Sinner de ne participer aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.
Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancien numéro 1 mondial, Jimmy Connors, a plutôt pris la défense de l’Italien, en évoquant notamment son parcours personnel.
« Il pourrait continuer et gagner quatre ou cinq Coupe Davis d’affilée, mais s’il ne jouait pas la fois suivante, on lui ferait quand même des reproches. Nous en avons déjà parlé. L’année est déjà longue, et on continue d’ajouter des tournois (…) Je déteste revenir sans cesse là‐dessus, mais à l’époque, je devais subvenir aux besoins de ma famille. J’ai débuté à une époque où, lorsque je remportais un tournoi, je gagnais 1 200 dollars, et non 5 millions. J’ai débuté à une autre époque, où l’on devait jouer jusqu’à ce qu’on appelle le ‘burnout’. Je n’ai jamais voulu en arriver là, car j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi‐même. »
