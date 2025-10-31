La déci­sion de Jannik Sinner de ne parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne, en Italie, a suscité de nombreuses et parfois très vives critiques.

Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial, Jimmy Connors, a plutôt pris la défense de l’Italien, en évoquant notam­ment son parcours personnel.

« Il pour­rait conti­nuer et gagner quatre ou cinq Coupe Davis d’af­filée, mais s’il ne jouait pas la fois suivante, on lui ferait quand même des reproches. Nous en avons déjà parlé. L’année est déjà longue, et on continue d’ajouter des tour­nois (…) Je déteste revenir sans cesse là‐dessus, mais à l’époque, je devais subvenir aux besoins de ma famille. J’ai débuté à une époque où, lorsque je rempor­tais un tournoi, je gagnais 1 200 dollars, et non 5 millions. J’ai débuté à une autre époque, où l’on devait jouer jusqu’à ce qu’on appelle le ‘burnout’. Je n’ai jamais voulu en arriver là, car j’ai toujours voulu donner le meilleur de moi‐même. »