« Combien de temps va‐t‐il faire ça ? Il n’a aucune raison de conti­nuer à jouer. Il n’essaie pas de remporter un autre Masters 1000, il détient tous les records », décla­rait récem­ment Rennae Stubbs.

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams a décidé de mettre au clair ses propos, qui ont visi­ble­ment beau­coup fait parler.

« Ces gens sortent de petits extraits de notre podcast, puis les publient en gros titre. Ce que je disais, c’est qu’il n’a plus besoin de conti­nuer à jouer au tennis, car il a tout accompli. Ils prennent une phrase, puis ils la mettent en titre, et bien sûr, 65 000 Serbes décident de s’en prendre à moi pour avoir dit quelque chose comme ça, sorti de son contexte. Cela me rend folle. Et puis, vous me dites : ‘Ignorez‐les.’ Et c’est tout à fait vrai. Je pour­rais les ignorer. Mais le problème, c’est que ces commen­taires sont sortis de leur contexte. Si vous aviez continué à citer mes commen­taires, vous auriez vu que j’ai ajouté : ‘J’espère qu’il conti­nuera à jouer. Nous l’ado­rons dans le tableau.’ »