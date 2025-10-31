« Combien de temps va‐t‐il faire ça ? Il n’a aucune raison de continuer à jouer. Il n’essaie pas de remporter un autre Masters 1000, il détient tous les records », déclarait récemment Rennae Stubbs.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’ancienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams a décidé de mettre au clair ses propos, qui ont visiblement beaucoup fait parler.
« Ces gens sortent de petits extraits de notre podcast, puis les publient en gros titre. Ce que je disais, c’est qu’il n’a plus besoin de continuer à jouer au tennis, car il a tout accompli. Ils prennent une phrase, puis ils la mettent en titre, et bien sûr, 65 000 Serbes décident de s’en prendre à moi pour avoir dit quelque chose comme ça, sorti de son contexte. Cela me rend folle. Et puis, vous me dites : ‘Ignorez‐les.’ Et c’est tout à fait vrai. Je pourrais les ignorer. Mais le problème, c’est que ces commentaires sont sortis de leur contexte. Si vous aviez continué à citer mes commentaires, vous auriez vu que j’ai ajouté : ‘J’espère qu’il continuera à jouer. Nous l’adorons dans le tableau.’ »
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 13:14