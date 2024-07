Jamais le dernier pour donner son avis lors­qu’un sujet brûlant est abordé sur la toile, Corentin Moutet, inter­pellé par un inter­naute concer­nant les plaintes des joueurs de tennis notam­ment sur le format de plus en plus contesté des matchs en cinq sets en Grand Chelem, a poussé un vrai coup de gueule contre certains préjugés.

« Je n’ai pas dit qu’il fallait changer le format j’ai juste pointé du doigt que ceux qui étaient contre raccourcir le format était la plupart du temps des personnes non athlètes. En aucun cas le fait de gagner beau­coup d’argent ne justifie le fait de faire des choix au détri­ment de la santé d’une personne, athlète ou non. Être joueur de tennis c’est 200 000 euros ou plus de dépense par an, des efforts physiques depuis jeune, être loin de sa famille, faire une croix sur beau­coup de sortie ou de vacances et c’est être confronté au caméra et au regard des gens sous sa vraie iden­tité. Je ne pense pas que nous sommes à plaindre loin de là mais si « des gens sur leur canapé font des efforts qu’on ne ferai proba­ble­ment jamais de notre vie », alors tout le monde serait sportif de haut niveau. »