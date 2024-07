Quelques instants après sa défaite assez sèche face à Novak Djokovic en huitièmes de finale de Wimbledon ce lundi soir, Holger Rune a publié un message sur son compte Instagram dans lequel il rend notam­ment un sublime hommage à son adversaire.

Si le Danois est parfois critiqué pour son arro­gance, force est de constater qu’il a un profond respect pour ses aînés et l’his­toire de son sport.

« Je tiens à remer­cier tout parti­cu­liè­re­ment tous mes fans et Wimbledon pour cet incroyable tournoi. Je revien­drai et je vais main­te­nant travailler plus dur pour améliorer beau­coup d’as­pects. Et Novak Djokovic, continue à jouer, nous avons besoin de toi pour conti­nuer à nous montrer que l’im­pos­sible est possible. »