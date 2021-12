Rafael Nadal, positif au Covid‐19 alors qu’il reve­nait d’une longue bles­sure au pied, vit des moments compli­qués. Mais même dans une situa­tion complexe comme celle‐ci, Alex Corretja croit ferme­ment en Rafa. Dans une inter­view accordée à Marca, l’ex‐double fina­liste de Roland‐Garros prédit une fin de carrière glorieuse à son compa­triote, avec un 21e Grand Chelem au compteur.

« Rafa prendra sa retraite en vain­queur, quoi qu’il arrive. Il doit évaluer comment il veut faire face à ce qu’il lui reste à partir de main­te­nant, mais étant Rafa, on a toujours le senti­ment qu’il a encore une cartouche pour faire quelque chose de grand. On ne peut jamais douter de personnes spéciales comme lui, même s’il revient d’une très longue bles­sure et que le processus qu’il aura main­te­nant sera diffi­cile, je suis sûr qu’il y a toujours ce grand titre à célé­brer avec lui. Un grand titre, je veux dire un Grand Chelem, car un Masters 1000 ou autre ne chan­gera rien pour lui. Pour ce qui est d’être numéro 1, cela va être assez diffi­cile car pour cela il doit jouer beau­coup de tour­nois, être très régu­lier, et ce n’est plus dans sa tête. Il a déjà été numéro 1 de nombreuses fois, peu importe le nombre de semaines, et c’est secon­daire », a estimé Corretja.