Après avoir évoqué le fait que Rafael Nadal s’at­ten­dait à ce que Novak Djokovic termine comme le meilleur joueur de tous les temps à la fin de sa carrière, Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, est revenu sur la suite de la carrière du Majorquin qui aura quand même 36 ans le 3 juin prochain. Et d’après le double fina­liste de Roland‐Garros, il vaut mieux profiter de sa présence plutôt que d’at­tendre à tout prix qu’il remporte un nouveau titre du Grand Chelem.

« Rafa est assez intel­li­gent pour savoir qu’il a besoin de récu­pérer, afin d’être au meilleur de sa forme et d’es­sayer de remporter un ou deux autres titres du Grand Chelem. Il a déjà 35 ans, sa carrière touche à sa fin. Il ne veut pas perdre de temps à penser aux autres. Il a dit que Novak serait le meilleur et je pense que cela lui a soulagé le fardeau. Il a déjà atteint le sommet. Nous ne le juge­rons pas lui et Roger sur la ques­tion de savoir s’il rempor­tera un autre chelem. Rafa Nadal est une légende et le restera. »