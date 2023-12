Consultant pour Eurosport, Alex Corretja s’est longue­ment exprimé sur Novak Djokovic et la saison qui l’at­tend face à cette nouvelle géné­ra­tion affamée.

Après avoir exprimé ses doutes sur la possi­bi­lité pour le Serbe de réaliser le Golden Slam en 2024, le double fina­liste de Roland‐Garros a cepen­dant expliqué que sa défaite doulou­reuse face à Jannik Sinner en demi‐finales de la Coupe Davis pour­rait lui servir.

« D’une certaine manière, je pense que le match qu’il a perdu contre Jannik Sinner en Coupe Davis pour­rait lui être béné­fique. C’est un vrai rappel à l’ordre pour se dire : ‘Ok, je me débrouille incroya­ble­ment bien, mais je ne peux pas me détendre une seconde parce que ces jeunes derrière moi vont me pousser à bout. Ils sont très dange­reux et ils savent qu’ils peuvent me battre maintenant’. »