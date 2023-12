Interrogé sur la possi­bi­lité de voir Novak Djokovic réaliser un incroyable Golden Slam en 2024 (remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem plus les Jeux olym­piques), Alex Corretja, consul­tant pour Eurosport, a estimé que l’âge du Serbe pour­rait être un sérieux obstacle à cet objectif très ambitieux.

« Je pense que ce serait un peu surpre­nant parce que même s’il améliore beau­coup son jeu, il vieillit. C’est normal qu’il vieillisse et que la récu­pé­ra­tion ne soit pas la même. Mais en même temps, il a de l’ex­pé­rience et il se concentre sur les tour­nois impor­tants, ceux dont il pense qu’ils feront la diffé­rence dans sa vie. Je suis sûr qu’il conti­nuera à gagner des tour­nois du Chelem, mais ce sera de plus en plus diffi­cile et il le sait. »